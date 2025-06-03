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Общество
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В Нижнем Новгороде стартовала конференция «Цифровая индустрия промышленной России»

В первый день ЦИПР было подписано более 100 стратегических соглашений
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Пресс-служба ЦИПР

В первый день X юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде представители бизнеса, власти и IT-сферы подписали более 100 стратегических соглашений, сообщает пресс-служба ЦИПР.

В рамках деловой программы на ЦИПР прошли сессии по цифровой трансформации бизнеса, внедрению ИИ, импортозамещению и робототехнике.

Также на ЦИПР анонсировали запуск малых космических аппаратов «Геоскан-4» и «Геоскан-5», которые планируется запустить летом 2025 года.

Госкорпорация «Ростех» представила на юбилейном ЦИПР более 20 отечественных цифровых решений для авиации, телекоммуникаций, медицины и других сфер.

Также Сбер представил новейший GigaChat 2.0, а МТС показала возможности формирования резюме встреч на основе ИИ в собственном серверном решении «МТС Линк».

В международном павильоне российский интегратор DAO Tech и китайская компания Kuntu заявили о международном партнерстве, направленном на запуск локального производства серверов, систем хранения данных и других решений.

Официальный медиапартнер ЦИПР – Rambler&Co.

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