Пенсионер из Петербурга пригрозил устроить взрыв из-за отсутствия горячей воды

В Санкт-Петербурге пожилой музыкант пригрозил «взорвать Смольный» из-за отсутствия горячей воды. Об этом стало известно «Конкретно.ру».

Вечером 2 июня 65-летний житель Московского района позвонил в экстренные службы и заявил, что завтра он «взорвет Смольный вместе с Бегловым», если в его квартире на проспекте Юрия Гагарина не включат горячую воду.

По данным источника, звонившим оказался артист Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, который также занимается преподавательской деятельностью в Музыкальном колледже при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Мужчина был задержан, ему грозит уголовное дело. Как отмечается, подача горячей воды в жилые дома в Московском районе была запланирована на 4 июня.

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