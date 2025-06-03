На рейсе, следовавшем с Филиппин в Южную Корею, умер ребенок

Полиция города Инчхон (Южная Корея) начала расследование смерти ребенка, который родился на борту самолета, следовавшего из Международного аэропорта Кларк (город Анхелес, Филиппины). Об этом сообщает The Korean Herald.

Инцидент произошел на борту авиакомпании Jeju Air. Когда воздушное судно еще было в воздухе, экипаж передал на землю сообщение о том, что родившийся у 30-летней пассажирки во время полета мальчик не дышит. Самолет встречала группа спасателей, но к этому моменту сердце младенца остановилось. Когда новорожденного доставили в больницу, медикам только оставалось констатировать его смерть.

Другие подробности случившегося не уточняются. Известно, что беременная путешествовала вместе с мужем, дочерью и свекровью.

По одной из версий, роды случились преждевременно, и ребенок умер от осложнений в них. В полиции аэропорта Инчхон заявили, что после изучения обстоятельств дела, обнародуют информацию о том, почему роды случились во время полета, и что послужило причиной смерти мальчика.

Ранее сообщалось о том, что на борту Uzbekistan Airways во время перелета Ташкент — Нью-Йорк родился ребенок.