ИИ поможет компаниям искать и анализировать документы

MWS AI выпустила ИИ-помощников для поиска по документам и аналитики

MWS AI (входит в группу МТС Web Services) представила двух ИИ-помощников для бизнеса, которые помогут искать и анализировать документы, а также обрабатывать извлеченные данные, сообщает пресс-служба компании.

ИИ-помощники работают на базе второго поколения большой языковой модели Cotype Pro 2 и совместимы с отечественными программно-аппаратными комплексами.

Пользователи могут сформировать поисковую базу помощника, подключив корпоративные документы, внутренние системы, переписку и другие данные. В компании отметили, что объем подключаемых данных не ограничен и практически не влияет на скорость обработки запросов.

По словам генерального директора MWS AI Дениса Филиппова, языковые модели компании обучаются на уникальных бизнес-датасетах с миллионами примеров решений.

«Мы фокусируемся на кейсах с измеримым финансовым результатом — это и прямое сокращение затрат, и рост операций без увеличения расходов, и генерация новой выручки», — сказал он.

ИИ-помощник использует семантический поиск, чтобы не возникало несовпадений формулировок. Он понимает смысл запроса пользователя и находит релевантную информацию, автоматически анализирует данные, комбинирует их и предоставляет четкий структурированный ответ со ссылками на первоисточники.

В ходе разработки ИИ-помощники были протестированы для решения задач отделов клиентской поддержки, юридического департамента и на производстве.

Cotype Pro 2 — второе поколение больших языковых моделей MWS AI. В компании отметили, что модель работает на 40% быстрее предыдущего поколения и на 50% точнее обрабатывает длинные тексты — до 128 тыс. токенов (около 900 тыс. символов).