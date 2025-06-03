МВД возбудило уголовное дело после ДТП на Петергофском шоссе

МВД возбудило уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce после ДТП с байкером

После запроса депутата Госдумы от Санкт-Петербурга, члена фракции «Единая Россия» Михаила Романова главе МВД России Владимиру Колокольцеву было возбуждено уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce, который наехал на байкера на Петергофском шоссе, сообщается в Telegram-канале «Петербургская полиция».

Депутат Романов отметил, что в своем обращении он попросил Владимира Колокольцева взять на личный контроль факт ДТП с участием автомобиля марки Rolls-Royce и мотоцикла на Петергофском шоссе.

Также Романов добавил, что он взял на личный контроль расследование инцидента и оказание медицинской помощи мотоциклисту в государственном медицинском учреждении Санкт-Петербурга.

Напомним, 31 мая на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе водитель Rolls-Royce выполнял разворот с нарушением ПДД. В результате автомобиль столкнулся с мотоциклом. Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали с различными травмами. По результатам медицинской экспертизы полученные байкером травмы оценили как тяжкий вред. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).