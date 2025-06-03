Челябинские силовики сняли жестокий рейд и задержание работников вебкам-студий

Полицейские провели рейд по вебкам-студиям, которые распространяли контент непристойного содержания в интернете. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух студиях, где задержали операторов, организаторов и моделей. На кадрах с места заметно, как одна из последних утверждает, что они снимали «развлекательный» контент и просто танцевали на видео.

Обыски также провели по местам проживания задержанных. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении порнографических материалов. Подозреваемыми стали 11 человек в возрасте от 20 до 26 лет.

«Для закрепления доказательственной базы у подозреваемых изъяты системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казахстане запретили вебкам.