Врач объяснила, как восстановить кишечник после антибиотиков

Антибиотики эффективны при бактериальных инфекциях и способны быстро улучшить самочувствие. Вместе с тем они негативно влияют на работу кишечника. Как восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта и справиться с побочными эффектами антибиотиков, «Газете.Ru» рассказала Светлана Крылова, гастроэнтеролог и ведущий специалист сети клиник «Семейная».

Врач пояснила, что нарушение микрофлоры кишечника в результате приема антибиотиков выражается такими неприятными симптомами, как диарея, вздутие живота, повышенное газообразование. Быстро и эффективно устранить эти симптомы и восстановить микрофлору можно при помощи несложной диеты.

«В первую очередь нужно включить в рацион кисломолочные продукты (йогурт, кефир, простокваша), квашеную капусту, соленые огурцы. Все эти продукты содержат пробиотики и пребиотики, которые прекрасно восстанавливают флору кишечника. Только очень важно выбирать именно натуральные продукты, без сахара, ароматизаторов, красителей. Сладкий йогурт с различными добавками не поможет справиться с диареей, а лишь усугубит ситуацию», — предупредила Крылова.

Также гастроэнтеролог порекомендовала включить в рацион продукты, богатые клетчаткой. Это прежде всего овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб. Клетчатка служит пищей для полезных бактерий, стимулируя их рост и размножение. Она также способствует нормализации стула и улучшает перистальтику кишечника. Особенно полезны растворимые волокна (овсянка, яблоки, груши) — они образуют гелеобразную массу, обволакивающую стенки кишечника и защищающую их от раздражения.

Если хочется чего-то на десерт, то можно съесть бананы, которые богаты крайне необходимым организму калием, или же ягоды (чернику, малину), являющиеся источником антиоксидантов.

Дополнительно врач дала несколько важных рекомендаций по организации питания в период восстановления после антибиотиков. Во-первых, нужно начинать с небольших порций, ведь после антибиотикотерапии кишечник может быть чувствительным. Через два-три дня можно начать увеличивать количество употребляемых продуктов.

Во-вторых, нужно существенно ограничить, а лучше вообще исключить из рациона жареное, жирное, острое, сладкое. Такие продукты и блюда могут раздражать кишечник и способствовать росту патогенных бактерий. В-третьих, очень важно пить не менее полутора литров воды в день. Именно воды, а не чая и кофе. Кстати, эти напитки лучше временно исключить из рациона, заменив травяными отварами, клюквенным и брусничным морсом.

«Восстановление кишечника после антибиотиков — процесс, требующий времени и терпения. Правильное питание поможет вам вернуться к комфортной жизни и укрепить здоровье ЖКТ», — подытожила врач.

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