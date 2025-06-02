Девять раз судимый житель Гатчины пытался ограбить магазин с ножом

В Ленобласти мужчина с ножом украл продукты и угрожал продавцам ножом

В Гатчине сотрудники полиции задержали безработного местного жителя, который украл из магазина продукты и бросался на продавцов с ножом. Об этом сообщает 47channel.

Попытка ограбления произошла 1 июня, в супермаркет вошел мужчина и, собрав с полок продукты, поспешил на выход. Продавцы заметили вора и попытались его остановить, в ответ злоумышленник достал нож и начал угрожать сотрудникам, после чего скрылся.

Подозреваемого в нападении быстро задержали, им оказался ранее девять раз судимый 47-летний житель поселка Торфяное. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Челябинске задержали мужчину, который пытался ограбить торговый павильон. В магазин ворвался агрессивный мужчина с пистолетом. Он потребовал у продавца дневную выручку, но получил отказ и скрылся. 39-летнего подозреваемого в попытке ограбления задержали спустя полтора часа. У ранее судимого челябинца изъят пневматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Воронеже двое в балаклавах ограбили магазин, угрожая ножом кассиру.