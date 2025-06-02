Казанец поверил мошенникам и лишился почти 3 млн рублей

В Казани 65-летний местный житель доверился аферистам и потерял сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что россиянину на протяжении нескольких дней ему поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками коммунальных служб, Роскомнадзора и правоохранительных органов. Злоумышленники сначала убедили мужчину в необходимости проверки счетчиков, затем обвинили его в поддержке ВСУ и под угрозой уголовной ответственности вынудили перевести деньги на «безопасные счета».

В результате пенсионер поверил аферистам и перечислил на их счета почти 3 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. На данный момент установлено, что звонки осуществлялись с номеров, зарегистрированных в Башкирии, Пермском крае и Кировской области.

Ранее крымский пенсионер испугался «уголовного дела» и отдал мошенникам более 46 млн рублей.