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Общество
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Татарстанец дважды ударил соседа ножом из-за громкой музыки и получил срок

В Татарстане осудили мужчину, который дважды ударил соседа ножом из-за музыки
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Telegram-канал «Прокуратура ТАТАРСТАНА»

В Татарстане вынесли приговор 25-летнему мужчине, который дважды ударил соседа ножом из-за музыки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 14 декабря 2024 года в городе Буинске, когда 25-летний местный житель в ходе конфликта из-за громкой музыки нанес соседу два ножевых ранения в живот и предплечье. В результате потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Буинский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина частично признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее пьяный мужчина с ножом пытался вломиться в квартиру соседей из-за громкой музыки.

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