Депутат Боярский поддержал создание отечественной многофункциональной платформы

Иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, остаются основными каналами для совершения цифровых преступлений. Об этом заявил председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский на сессии «Цифровые мошенники. Киберреальность российской экономики» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

По словам депутата, необходимо закрыть эту «брешь» в цифровой обороне страны. Он объяснил, что для этого уже разработаны предложения по созданию национальной многофункциональной платформы, которая объединит функции мессенджера, сервисов электронного правительства и, в перспективе, бизнес-инструментов.

«У каждого из нас в кармане WhatsApp и Telegram – и это последняя брешь нашей цифровой обороны, которую необходимо закрыть. В Госдуму уже внесены предложения о создании в России новой национальной многофункциональной платформы – сервиса, который будет совмещать функции привычного мессенджера и одновременно взаимодействовать с электронным правительством, государственными функциями, а в перспективе — и с бизнес-моделями», — отметил он.

Боярский подчеркнул, что связаться с ним в будущем можно будет только через эту платформу, при условии авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой подход, по его мнению, должен стать нормой для всех уязвимых категорий граждан, особенно детей и пожилых людей.

«Если мы включим это своим детям и пожилым родителям, это будет железобетонная гарантия того, что им не позвонит негодяй, мошенник или человек, который скрывает свою личность и намерение. А если уж и позвонит, то правоохранительным органам не составит никакого труда найти его и покарать», — сказал он.

На замечание журналиста Игоря Виттеля о том, что граждане избегают отечественных платформ, чтобы «остаться незамеченными», депутат ответил, что раньше у них просто не было полноценной альтернативы. По его мнению, новая система, созданная с учетом требований безопасности и функциональности, может стать платформой доверия.

«Кроме того, если кому-то хочется что-то скрыть по-настоящему, мы все должны понимать, что Telegram и WhatsApp – это тоже открытая калитка, только не для нашего государства, а для других специальных служб», — заключил депутат.