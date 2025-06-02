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Общество
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В Уфе студентка опустошила сейф родителей и отдала мошенникам 3 млн рублей

В Башкирии студентка отдала мошенникам 3 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Студентка из Уфы тайно взяла из сейфа накопления родителей и перевела их мошенникам, семья копила деньги несколько лет. Об этом сообщает УМВД Башкирии.

Неизвестные связались с девушкой в конце мая, злоумышленники представлялись сотрудниками университета, Росфинмониторинга и ФСБ России. Под разными предлогами, вплоть до угрозы возбуждения уголовного дела, потерпевшая вскрыла семейный сейф, где ее родители годами хранили сбережения.

Студентка взяла все накопления и по инструкции злоумышленников перевела им более 3 млн рублей через банкоматы на указанные счета. Пропажу обнаружили родители студентки, девушка призналась, что действовала по указанию преступников. Семья обратилась в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Москве пара пенсионеров лишилась 15,6 млн рублей из-за мошенников. Неизвестные общались с 68-летним мужчиной и его 62-летней женой в течение месяца, аферисты представлялись сотрудниками ФСБ и других структур. Злоумышленники убедили пенсионеров в том, что их средства находятся в опасности.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей «для сохранения».

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