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Мужчина выиграл в лотерею $1 млн после того, как выполнил одну просьбу жены

Американец разбогател на $1 миллион, выполнив одну просьбу жены
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Sergey Ponomarev/AP

В США мужчина выиграл лотерейный приз в размере $1 млн (около 80,5 млн рублей — прим. ред.), выполняя просьбу жены, сообщает MyTwinTiers.com.

Житель Иллинойса оказался на заправке Shell в Ривер-Гроув после того, как его супруга попросила купить ей попить. Он выполнил поручение и решил купить билет Jumbo Bucks стоимостью $10.

«Моя жена хотела газировки, поэтому я побежал на ближайшую заправку. На кассе я решил также купить пару билетов со скидкой», — сказал счастливчик.

Мужчина не стал проверять билет на месте, а вернулся домой и понял, что выиграл главный приз. Жена американца не поверила в это и решила, что муж разыгрывает ее, пока он не подтвердил информацию через приложение.

«Когда я потер билет дома и понял, что выиграл миллион долларов, я был в полном шоке, но моя жена была еще больше ошеломлена», — признался победитель.

Новоиспеченный миллионер не рассказал, на что потратит свой выигрыш. Однако известно, что владелец заправки, где счастливчик купил билет, получит бонус в размере $10 тыс.

Ранее пенсионерка дважды выиграла в лотерею за четыре месяца и стала миллионершей.

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