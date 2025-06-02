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В Грузии соцсети всколыхнуло исполнение песни на русском языке в одной из школ страны

В Грузии вызвало резонанс исполнение песни на русском языке в школе
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Интернет

Грузинские пользователи соцсетей бурно обсуждают исполнение песни «Ветер с моря дул» учениками одной из школ Зугдиди. Об этом сообщил корреспондент газеты «ВЗГЛЯД» в Тбилиси.

Некоторые пользователи призвали «вышвырнуть педагога из школы» и «оттаскать учительницу за волосы», которая пела русскую песню вместе с детьми.

Однако большая часть пользователей не увидела в этом ничего предосудительного. Одни предположили, что это был урок русского языка, другие призвали не искать во всем политику, третьи напомнили, что на уроках английского языка дети поют на английском.

Официальные власти Грузии пока никак не комментировали ситуацию.

В конце мая грузинский исполнитель Эрекле Гецадзе, выступая на фестивале Tbilisi Open Air, осквернил российский флаг: он бросил триколор на пол и сделал вид, что справляет на него нужду. В Москве заявили, что российские правоохранители дадут оценку действиям музыканта. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что «когда Бог не дал мужчине мозгов», ему приходится «работать органами». При этом глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее президент Грузии выступила против русскоязычных детских садов.

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