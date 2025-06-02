На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Под Калининградом девочка получила травмы из-за внезапно сдувшегося батута

В Краснознаменске детей накрыло внезапно сдувшимся батутом
close
Depositphotos

В Калининградской области детей накрыло внезапно сдувшимся батутом в День защиты детей. Об этом «Клопс» рассказала мама пострадавшей.

Инцидент произошел 1 июня на аттракционах в Краснознаменске, куда Екатерина привела двух дочерей и племянницу. Самую младшую, трехлетнюю Элеонору, пропустили на батут, а подросткам 14 и 15 лет отказали в проходе, несмотря на купленные билеты.

Однако попрыгать на горке не удалось никому, так как уже через пять минут батут начал сдуваться.

«Старшая дочь залетела на него, выхватила Эльку. Но наверху горки остались ещё двое детей! Хозяйка кричала, чтобы они скатывались. В итоге она девочку сняла, а мальчик провалился вниз, ребенка просто накрыло! Его мама стояла и плакала», — говорит местная жительница.

В итоге ее дочь получила ссадины и ушибы. Узнав об этом, собственница аттракциона не стала извиняться, а принялась снимать семью на видео. Женщина уже обратилась в полицию.

«Я написала заявление, потому что техники безопасности вообще никакой нет! Для моей Эли это, конечно, был стресс, она плакала. Ночью плохо спала», — пожаловалась Екатерина.

Ранее в Тюмени женщина пнула чужого ребенка в спину, чтобы освободить качели для своих детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами