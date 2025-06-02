Под Калининградом девочка получила травмы из-за внезапно сдувшегося батута

В Калининградской области детей накрыло внезапно сдувшимся батутом в День защиты детей. Об этом «Клопс» рассказала мама пострадавшей.

Инцидент произошел 1 июня на аттракционах в Краснознаменске, куда Екатерина привела двух дочерей и племянницу. Самую младшую, трехлетнюю Элеонору, пропустили на батут, а подросткам 14 и 15 лет отказали в проходе, несмотря на купленные билеты.

Однако попрыгать на горке не удалось никому, так как уже через пять минут батут начал сдуваться.

«Старшая дочь залетела на него, выхватила Эльку. Но наверху горки остались ещё двое детей! Хозяйка кричала, чтобы они скатывались. В итоге она девочку сняла, а мальчик провалился вниз, ребенка просто накрыло! Его мама стояла и плакала», — говорит местная жительница.

В итоге ее дочь получила ссадины и ушибы. Узнав об этом, собственница аттракциона не стала извиняться, а принялась снимать семью на видео. Женщина уже обратилась в полицию.

«Я написала заявление, потому что техники безопасности вообще никакой нет! Для моей Эли это, конечно, был стресс, она плакала. Ночью плохо спала», — пожаловалась Екатерина.

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