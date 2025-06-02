В Самарской области мужчина обокрал банк на 14 млн с помощью подельника из США

63.RU: житель Тольятти украл у банка 14 миллионов с подельником из США

Мужчина из Тольятти Самарской области украл у банка 14 миллионов с помощью подельника из США. Об этом пишет портал 63.RU, ссылаясь на Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону

Суд признал Павла Целикова 1990 года рождения виновным в международной афере, говорится в статье.

«В феврале 2019 года неустановленные лица с терминалов торговых точек, расположенных в США, направляли онлайн запросы на пополнение дебетовой банковской карты, оформленной на подставное лицо и находящейся в фактическом пользовании у жителя Тольятти», — сообщили в службе.

Таким образом фигурант осуществил банковские операции с этой картой на общую сумму 14 миллионов рублей. Целиков получил три года колонии общего режима. Приговор, как уточняется, уже вступил в силу.

2 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали узел телефонных мошенников, сумму ущерба от их деятельности оценивают в 15 миллионов рублей. При задержании аферистов, правоохранители нашли в квартире сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты, а также около полутора тысяч сим-карт. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиянам рассказали о функции молчаливых звонков с последующим сбросом.