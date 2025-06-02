В Петербурге полицейские ликвидировали узел телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали узел телефонных мошенников, сумму ущерба от их деятельности оценивают в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что фигуранты нашли работу по объявлению — в одном из кол-центров Северной столицы. Уточняется, что злоумышленникам обещали платить 150 тысяч рублей в месяц. Приехав в город, мужчины сняли жилье и получили технику, пишет Волк.

«Через оборудованный узел связи совершался массовый обзвон граждан России из-за границы, перенаправлялся трафик и подменялись зарубежные абонентские номера. Тем самым злоумышленники содействовали обману десятков россиян из различных регионов страны и хищению их денежных средств», — сказано в сообщении.

При задержании аферистов, правоохранители нашли в квартире сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты, а также около полутора тысяч сим-карт. Назначены экспертизы, отметила представитель ведомства.

По версии следствия, от мошеннических действий группы пострадал в том числе житель Петербурга, лишившись 700 тысяч рублей. Ирина Волк добавила, что уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве. Один из фигурантов заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Ранее россиянам рассказали о функции молчаливых звонков с последующим сбросом.