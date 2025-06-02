В мужском туалете в ТЦ в российском регионе заметили камеры

В Нижегородской области посетители торгового центра в Дзержинске заметили в одном из туалетов камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на очевидцев.

О камерах в мужском туалете рассказали гости ТЦ «Дзержинец». Они утверждают, что в кадр попадают не только общее пространство уборной, но и кабинки. Представители торговой площадки, по данным канала, подтвердили факт установки оборудования. Они уточнили, что камеры появились, чтобы посетители уборной не позволяли себе лишнего, в частности не мылись в раковинах.

До этого аналогичной проблемой в соцсетях делились жители Ялты, которые заметили камеры в мужском туалете одного из городских кинотеатров. По словам представителей кинотеатра, эта мера призвана уменьшить количество актов вандализма.

Ранее в школе Каспийска объяснили, зачем установили камеру в туалете.