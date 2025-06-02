На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В мужском туалете в ТЦ в российском регионе заметили камеры

В торговом центре Дзержинска появилась камера в мужском туалете
close
Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области посетители торгового центра в Дзержинске заметили в одном из туалетов камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на очевидцев.

О камерах в мужском туалете рассказали гости ТЦ «Дзержинец». Они утверждают, что в кадр попадают не только общее пространство уборной, но и кабинки. Представители торговой площадки, по данным канала, подтвердили факт установки оборудования. Они уточнили, что камеры появились, чтобы посетители уборной не позволяли себе лишнего, в частности не мылись в раковинах.

До этого аналогичной проблемой в соцсетях делились жители Ялты, которые заметили камеры в мужском туалете одного из городских кинотеатров. По словам представителей кинотеатра, эта мера призвана уменьшить количество актов вандализма.

Ранее в школе Каспийска объяснили, зачем установили камеру в туалете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами