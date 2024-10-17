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В одном из крымских кинотеатров в мужском туалете установили камеру

В кинотеатре Ялты в мужском туалете установили камеру

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Телеграм-канал «ПОДСЛУШАНО ЯЛТА / АЛУШТА»

В одном из кинотеатров Ялты в мужском туалете появились камеры. Об этом сообщил Telegram-канал «ПОДСЛУШАНО ЯЛТА / АЛУШТА» со ссылкой на подписчика.

Мужчина рассказал, что в кинотеатре «Сатурн IMAX» у писсуаров появились таблички о том, что в помещении ведется видеонаблюдение. По словам мужчины, камеры направлены прямо на место, где люди справляют нужду.

В самом кинотеатре в беседе с изданием «Подъем» подтвердили установку записывающих устройств, но с заявлением посетителя о том, что они направлены на писсуары не согласились.

«Да, видеосъемка ведется в туалете, камеры стоят. Они не захватывают писсуары, они направлены на входы в кабинки туалетов», — подчеркнул собеседник СМИ.

По словам представителя кинотеатра, эта мера призвана уменьшить количество актов вандализма.

«В туалеты бросались петарды, разбивались унитазы, не поверите, даже воровали крышки бачков. Мы неоднократно обращались по этому поводу в полицию», — пояснили в организации, добавив, что камеры фиксируют только то, как посетитель заходит в кабинку.

В комментариях к публикации пользователи сети отреагировали на инициативу позитивно. Некоторые пошутили, что трансляция будет выведена на экран кинотеатра.

Ранее в школе Каспийска объяснили, зачем установили камеру в туалете.

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