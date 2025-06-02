СМИ: при подрыве моста в Брянской области погибла врач детского хосписа

При крушении моста в Брянской области погибла 32-летняя Виолетта Горыня — врач детского хосписа. Ее четырехмесячный сын находится в тяжелом состоянии, супруг женщины получил легкие травмы, сообщает Telegram-канал SHOT.

«По данным SHOT, малыш получил серьезную черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, также у него зафиксировано несколько переломов», — сказано в публикации.

Как пишет канал, женщина была в декрете и поехала в отпуск с супругом и двумя детьми. Старший ребенок, которому семь лет, также госпитализирован с переломом плеча и ушибами. У мужа Виолетты, как уточняется, легкие травмы.

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Московская железная дорога сообщила, что из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате «незаконного вмешательства в деятельность транспорта» произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов — Москва.

Во второй половине дня, 1 июня, губернатор региона Александр Богомаз заявил, что во время движения поезда «произошел подрыв моста». В поезде было 388 пассажиров.

2 июня число пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 97 человек. В больницах после происшествия оставалось 64 человека, в том числе четверо детей.

Еще семь человек спасти не удалось.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.