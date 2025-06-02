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Общество
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Экс-главу общественной организации «Инвалиды войны» заподозрили в крупном мошенничестве

МВД: экс-главу «Инвалидов войны» задержали за мошенничество на 1 млрд рублей

Бывшего главу организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и директора центра реабилитации ветеранов «Ветеран-Русь» Валерия Белялова задержали по подозрению в хищении недвижимости. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как установило следствие, в марте 2017 года злоумышленники оформили право собственности на 48 объектов недвижимости, включая здания Центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов «Русь». Имущество было безвозмездно передано некоммерческой организации на основании решения, принятого нелегитимным собранием, что нарушало устав общественной организации. Ущерб превысил миллиард рублей.

В мае 2023 года Рузский районный суд признал сделку незаконной, однако переданная недвижимость до сих пор числится за АНО. Чтобы восстановить права ветеранов и инвалидов войны, МВД планирует обратиться в суд с просьбой арестовать имущество санатория «Русь».

Во время обысков в Москве и области у фигурантов нашли телефоны, технику и документы, представляющие интерес для следствия.

По решению суда Чепурной и Белялов заключены под стражу. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются другие участники схемы. Ход расследования контролируют руководство МВД и Генпрокуратура.

Чепурной уже был осужден за растрату средств в 2019 году.

Ранее совладельца ТГК-14 Мясника арестовали по делу о мошенничестве.

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