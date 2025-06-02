Врач перечислил специи, которые помогут снизить риск развития рака

Некоторые специи помогают снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Так, по его словам, в куркуме содержится куркумин, который является мощным антиоксидантом и способен повысить защитные функции организма, а также снизить риск развития канцерогенеза, в ходе которого образуются раковые клетки. Аналогичным свойством обладает имбирь, отметил врач.

«Также можно выделить острый перец: красный, черный, кайенский. В них есть капсаицин, который также выполняет защитную функцию. Плюс он стимулирует работу кишечника», — добавил Арзамасцев.

Кроме того, он посоветовал включать в свой рацион сушеную зелень, например петрушку и укроп. Он уточнил, что они содержат антиоксиданты, которые позволят улучшить клеточный и общий иммунитет. Однако эксперт отметил, что при воспалительных заболеваниях ЖКТ и нарушении свертываемости крови специи могут представлять опасность для здоровья.

Кардиолог Аурелио Рохас до этого рассказал, что лекарства от диабета нельзя сочетать с куркумой, а антибиотики и препараты от гипертонии — с черным перцем.

Ранее ученые обнаружили природные «анти-специи», снижающие остроту перца чили.