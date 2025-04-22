Врач перечислил специи, несовместимые с лекарствами

Лекарства от диабета нельзя сочетать с куркумой, а антибиотики и препараты от гипертонии — с черным перцем. Об этом кардиолог Аурелио Рохас рассказал в интервью с изданием Vanitatis.

По словам доктора Рохаса, препараты от диабета — таких как метформин или инсулин — нельзя «заедать» куркумой.

«Она обладает противовоспалительным действием, но может снижать уровень сахара в крови, что чревато последствиями для тех, кто уже принимает сахароснижающие средства», — пояснил врач.

Черный перец, по словам специалиста, способен значительно усиливать действие антибиотиков, обезболивающих, статинов и средств от гипертонии. Это может привести к непредсказуемому росту концентрации лекарственных веществ в крови и повышенному риску побочных эффектов.

Доктор Рохас также обратил внимание на имбирь. Он отметил, что при сочетании с разжижающими кровь медикаментами это растение повышает риск кровотечения. В заключение эксперт порекомендовал пациентам всегда сообщать лечащему врачу о всех специях и добавках, которые они употребляют, чтобы во время назначения терапии учесть возможные взаимодействия.

Кроме того, кардиолог отметил, что некоторые лекарства не следует принимать непосредственно перед тренировкой. В качестве примера он привел диуретики, из‑за которых организм теряет калий и магний, что нередко приводит к судорогам во время физических нагрузок.

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