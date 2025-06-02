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Общество
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В Подмосковье женщина пришла на свидание и стала жертвой ограбления

В Солнечногорске мужчина ограбил женщину, пригласив ее на свидание
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Shutterstock

В Подмосковье мужчина с сайта знакомств ограбил женщину на первом свидании, сообщили в полиции Московской области.

От ограбления пострадала 47-летняя жительница Солнечногорска. Она познакомилась с 42-летним мужчиной из Самарской области, который пригласил ее на первое свидание после недолгой переписки. Женщина согласилась и встретилась с ним неподалеку от своего дома.

Злоумышленник завел жертву в безлюдное место, где отобрал у нее золотые украшения, телефон, деньги, банковские карты, а также заставил вынести из дома все сбережения.

После свидания женщина обратилась в полицию. При задержании у подозреваемого изъяли серьги, которые он похитил у потерпевшей. Возбуждено дело за грабеж, фигурант уже находится под стражей.

Ранее в Тверской области пенсионерка палкой избила грабительницу, проникшую в ее дом.

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