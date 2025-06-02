В школах может появиться курс по безопасной работе с нейросетями

Фонд мира предложил ввести в школах курс по безопасной работе с нейросетями

Мониторинговый центр «Безопасность 2.0» Российского фонда мира направил в Минпросвещения предложение о введении школьного курса по безопасной работе с нейросетями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение первого зампреда правления фонда Елены Суторминой к министру Сергею Кравцову.

Инициатива основана на данных, что 64% молодежи используют ИИ для поиска информации, 23% школьников применяют нейросети при подготовке к экзаменам, а 17% — для упрощения сложного материала. В фонде подчеркивают риски распространения недостоверных данных через ИИ-инструменты и отсутствие у учащихся навыков их распознавания.

«Ключевой проблемой является использование нейросетей для генерации дезинформации... Отсутствие медиаграмотности создает риски для безопасности», — отметила Сутормина.

Предлагаемый курс должен развивать критическое мышление и учить выявлять манипулятивные техники. К разработке программы фонд предлагает привлечь IT-компании и независимых экспертов.

Ранее сообщалось, что старшеклассникам станет проще подбирать вуз с помощью нейросети Сбера.