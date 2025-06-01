Премию «Разговоров о важном» предложили ежегодно вручать в День защиты детей

На фестивале «Движения Первых» 1 июня прошла торжественная церемония награждения лауреатов I Всероссийской премии «Разговоров о важном». В течение всего года команда «Первых» принимала активное участие в подготовке занятий, а также выпускала веб-сериал «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба движения.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась в музее «Атом». Мероприятие проводится по итогам занятий 2024–2025 учебного года.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поприветствовал гостей и отметил влияние проекта на формирование воспитательного пространства в России.

«В «Разговорах о важном» принимают участие руководители правительства, Федерального собрания, министры, главы крупнейших корпораций, выдающиеся ученые, которые бросают все свои дела и действительно считают, что нет ничего более важного, чем передать свое убеждение, свою веру подрастающему поколению», — отметил он.

Почетный гость вручил награду одному из победителей в номинации «Лучшее интервью года» — им был признан Герой Труда России, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург Леонид Рошаль. Это интервью записывали участники «Движения Первых». В честь лауреата весь зал встал и встречал его бурными овациями.

«Откровение и честность — это чрезвычайно важно в разговоре. Я старался быть честным... Важно быть очень честным перед аудиторией, перед своим коллективом, перед друзьями, перед народом. Тогда все будет нормально», — отметил Леонид Рошаль.

Также победителей поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он вручил награды лауреатам в номинации «Лучшее интервью года»: автору документального кино о Курской области Максиму Ануфриеву, учителю начальных классов Кристине Чохели, изобретателю в сфере сельского хозяйства Никите Толстову и заслуженному врачу России Виктору Белинскому.

«Люди, участвующие в «Разговорах о важном», безусловно, рассказывают нашим ребятам очень значимые вещи. И тот, кто сегодня победил, по версии родителей, сделал это в текущем году лучше всех», — рассказал вице-премьер.

Лучшего спикера, которого выбрали более 800 тысяч детей, назвали корреспонденты «Новостей Первых» — интервьюеры Егор Князев и Маша Жигалова. По мнению детей этой награды достоен шеф-повар Константин Ивлев.

В конце премии министр просвещения России Сергей Кравцов предложил проводить премию «Разговоры о важном» ежегодно именно в День защиты детей.

Напомним, что фестиваль «Движения Первых» проходит в 89 регионах России, в том числе в Москве на ВДНХ 31 мая и 1 июня.