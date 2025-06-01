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В Челябинске пьяный мужчина едва не задавил отдыхающих на пляже и утопил машину

Пьяный водитель утопил машину, когда катался по пляжу в Челябинске

В Челябинске мужчина катался по пляжу и едва не наехал на отдыхающих. Видео с видеорегистратора другой машины публикует «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 1 июня на озере Смолино в черте города. Пьяный водитель заехал на машине на пляж и распугал окружающих. Никто не пострадал, однако эвакуация потребовалась транспортному средству нарушителя.

«Пьяный водитель ехал по водоему, дети и родители разбегались в стороны. Ехал он, пока не заглохла машина. Потом вылез из машины, в руках — пару бутылок жигулевского пива. Вытащил свою подружку из машины и ушел», — рассказал очевидец.

Далее, по словам свидетеля, вскоре водитель вернулся на место с трактором, с помощью которого извлек автомобиль из воды за несколько минут. Очевидцы вызвали полицейских.

Ранее под Иркутском водитель сел за руль без прав и попытался уйти от полиции вплавь.

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