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Общество
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Медведь напал на женщину с собакой и нанес ей критические травмы

В Словении медведь покалечил женщину, которая выгуливала собаку в лесу
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ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Словении медведь напал на женщину, когда та выгуливала собаку, и тяжело ее ранил. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел 27 мая на опушке леса в Шкофлице, примерно в 10 км к юго-востоку от Любляны. Пострадавшая оказалась там, потому что вывела своего питомца на прогулку.

Женщина не успела найти укрытие и серьезно пострадала от нападения дикого зверя. По данным полиции, на следующий день она еще находилась в критическом состоянии. О характере полученных ею травм не сообщается.

Медведь, напавший на местную жительницу, отступил в лес и пока еще не был пойман. Как уточняется, этот несчастный случай произошел вскоре после того, как власти одобрили отстрел 206 бурых медведей, популяция которых в этом районе выросла примерно до 1000 особей.

Ранее американка отбилась от медведицы при помощи пакета с печеньем.

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