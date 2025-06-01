В Оренбургской области жеребенок копытом раздробил череп пятилетнему мальчику

Врачи Областной детской клинической больницы Оренбурга спасли пятилетнего мальчика с тяжелой травмой головы, хирургическое вмешательство длилось несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок был доставлен в больницу со сложной травмой головы, мальчика лягнул жеребенок. Медики диагностировали у пострадавшего открытый многооскольчатый переломом скул и лба, контузию головного мозга, скальпированную рану на лбу и контузию глазного яблока. За жизнь мальчика боролась мультидисциплинарная бригада врачей, хирургическое вмешательство длилась несколько часов.

«Убрали размозженные фрагменты осколков костей, которые были повреждены настолько, что невозможно было зафиксировать на место. На те участки, которые были смещены, провели репозицию смещенных участков. Закрепили фрагменты костей титановыми пластинами со стороны наружного края орбиты», — рассказал заведующий детским отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Блинов.

Мальчик находится под наблюдением медиков.

Ранее ростовские врачи пришили двухлетней девочке отрезанный ножницами палец.