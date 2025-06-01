В Петербурге женщина подожгла дверь соседки из-за старой обиды

В Петербурге соседка обиделась на пенсионерку и подожгла дверь ее квартиры

В Калининском районе Петербурга задержана местная жительница, которая устроила пожар в подъезде дома. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Верности, в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в подъезде. Прибывшие на вызов пожарные потушили горевшую входную дверь в одной из квартир.

Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. 44-летняя петербурженка на почве давнего конфликта и старых обид решила отомстить своей пожилой соседке и устроила пожар. Пострадавших нет, в отношении поджигательницы составлен протокол об административном правонарушении, сумма ущерба устанавливается.

До этого сообщалось, что жительница Алтая пыталась заживо сжечь мужа. Возлюбленные поссорились. 36-летний мужчина несколько раз ударил 40-летнюю женщину, а та дала отпор. Она достала из шкафа смесь бензина с маслом, которой муж заправлял бензопилу, облила жидкостью обидчика и подожгла. Испугавшись, россиянка вызвала спасателей, пострадавший госпитализирован с многочисленными ожогами.

Ранее россиянин расстался с девушкой и от обиды сжег дачу.