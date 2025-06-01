Бортпроводник под наркотиками разделся и устроил голые танцы на борту самолета

Член экипажа British Airways танцевал голым в туалете бизнес-класса во время трансатлантического перелета и попался, пишет The Sun.

Инцидент произошел 25 мая на рейсе из Сан-Франциско в Лондон, когда на борту двухэтажного Airbus A380-800 находились почти 470 пассажиров. В какой-то момент члены экипажа потеряли из виду стюарда, который должен был обслуживать пассажиров в салоне бизнес-класса.

Бортпроводники стали обыскивать самолет и обнаружили своего коллегу в туалете. Мужчина был полностью раздет и делал странные движения. Его пришлось одеть в пижаму, предназначенную для пассажиров первого класса, и пристегнуть к креслу на остаток полета. По предварительным данным, перед случившимся стюард употреблял наркотические вещества.

По прилете бортпроводника вывезли из самолета на инвалидной коляске и оказали ему медицинскую помощь. Его отстранили от работы на время расследования. В British Airways не стали комментировать детали ЧП.

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