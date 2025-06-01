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Общество
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Пьяный постоялец устроил стрельбу в Краснодарском отеле

В Краснодарском крае пьяный мужчина устроил стрельбу в отеле

В Краснодаре полиция начала проверку после стрельбы в гостинице, правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь в холле из травматического оружия. Об этом сообщает краевое управление Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил из отеля по улице Российской, администратор гостиницы сообщила, что неизвестный открыл стрельбу в холле. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал на парковке 32-летнего жителя Северного Кавказа.

Мужчина был сильно пьян и вел себя неадекватно. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательств, у него изъяли травматический пистолет.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае голый турист бегал по коридорам отеля. 37-летний турист из Подмосковья вернулся в гостиницу в нетрезвом состоянии и устроил конфликт с персоналом. Пока наряд Росгвардии ехал на вызов, дебошир разделся и устроил забег по коридору. Нарушителя задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее пьяный мужчина устроил дебош в отеле Москвы и угрожал взорвать боевую гранату.

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