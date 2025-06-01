На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Россиянка ударила мужа ножом, чтобы он не ходил в магазин за спиртным

В Самарской области женщина ударила мужа ножом во время ссоры из-за спиртного
close
Shutterstock

В Сызрани будут судить местную жительницу, которая пыталась запретить мужу пойти в магазин и напала на него с ножом. Об этом сообщает УМВД Самарской области.

По данным следствия, пара распивала спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, муж обвиняемой решил сходить в магазин. Женщина попыталась остановить супруга, между ними возникла ссора.

В ходе конфликта обвиняемая схватила нож и вонзила лезвие супругу в спину. Пострадавшего госпитализировали, его жизнь удалось спасти. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигурантке может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ачинске пьяная женщина напала на мужа с ножом в подъезде многоэтажки и бегала за ним по этажам. Пострадавший госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями спины. Нападавшую удалось задержать. По словам местных жителей, пара злоупотребляет спиртными напитками. У супругов есть двое детей — дочь ходит в школу, сын — в детский сад. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мигрант ударил ножом в живот беременную возлюбленную в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами