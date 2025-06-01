Россиянка ударила мужа ножом, чтобы он не ходил в магазин за спиртным

В Сызрани будут судить местную жительницу, которая пыталась запретить мужу пойти в магазин и напала на него с ножом. Об этом сообщает УМВД Самарской области.

По данным следствия, пара распивала спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, муж обвиняемой решил сходить в магазин. Женщина попыталась остановить супруга, между ними возникла ссора.

В ходе конфликта обвиняемая схватила нож и вонзила лезвие супругу в спину. Пострадавшего госпитализировали, его жизнь удалось спасти. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигурантке может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ачинске пьяная женщина напала на мужа с ножом в подъезде многоэтажки и бегала за ним по этажам. Пострадавший госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями спины. Нападавшую удалось задержать. По словам местных жителей, пара злоупотребляет спиртными напитками. У супругов есть двое детей — дочь ходит в школу, сын — в детский сад. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мигрант ударил ножом в живот беременную возлюбленную в Петербурге.