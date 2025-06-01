В Саратове мужчину придавило рухнувшей стеной в частном доме

В Саратове на мужчину обрушилась стена во время ремонтных работ

СК Саратовской области устанавливает обстоятельства несчастного случая с местным жителем, мужчину придавило рухнувшей стеной. Его не спасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в частном доме по улице Чапаева, на 58-летнего мужчину обрушилась стена во время ремонтных работ. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из-под обломков, спасти его не удалось.

По данным местных СМИ, саратовец копал яму вместе с сыном и спустился вниз, чтобы установить трубы, в этот момент конструкция обрушилась.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области рабочего затянуло в станок на производстве. Одежду 71-летнего сотрудника намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и шок первой-второй степени. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирской области мужчину завалило кирпичами в заброшенном здании.