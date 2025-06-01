Ликсутов рассказал об 1,1 миллиарде оплат банковскими картами в метро и на МЦК

За 10 лет пассажиры московского метро и МЦК оплатили проезд банковской картой на турникетах более 1,1 млрд раз, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что впервые сервис появился на турникетах в 2015 году, а сейчас он доступен на всем платежном оборудовании МЦК и метрополитена.

«Москва сохраняет мировое лидерство по количеству способов оплаты в городском транспорте. Совместно с банковским сектором особое внимание уделяем развитию платежей с помощью банковских карт», — рассказал Ликсутов.

Он добавил, что по мере роста популярности по задаче мэра Москвы Сергея Собянина в 2023 году сервис стал доступен на всех турникетах метро и МЦК, чтобы оплата проезда была еще удобнее.

Также Ликсутов отметил преимущества оплаты проезда банковской картой, среди которых отсутствие необходимости носить с собой наличные, возможность управлять балансом в приложении банка и удобное отслеживание расходов на поездки.

Ранее стало известно, что Москва стала мировым лидером по числу видов транспорта с биометрией.