На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Ликсутов рассказал об 1,1 миллиарде оплат банковскими картами в метро и на МЦК

Москва стала мировым лидером по количеству способов оплат за проезд
close
Евгений Биятов/РИА Новости

За 10 лет пассажиры московского метро и МЦК оплатили проезд банковской картой на турникетах более 1,1 млрд раз, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что впервые сервис появился на турникетах в 2015 году, а сейчас он доступен на всем платежном оборудовании МЦК и метрополитена.

«Москва сохраняет мировое лидерство по количеству способов оплаты в городском транспорте. Совместно с банковским сектором особое внимание уделяем развитию платежей с помощью банковских карт», — рассказал Ликсутов.

Он добавил, что по мере роста популярности по задаче мэра Москвы Сергея Собянина в 2023 году сервис стал доступен на всех турникетах метро и МЦК, чтобы оплата проезда была еще удобнее.

Также Ликсутов отметил преимущества оплаты проезда банковской картой, среди которых отсутствие необходимости носить с собой наличные, возможность управлять балансом в приложении банка и удобное отслеживание расходов на поездки.

Ранее стало известно, что Москва стала мировым лидером по числу видов транспорта с биометрией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами