«СберПрайм Зеленый марафон» объединил 140 тыс. бегунов в 60 городах страны

В 60 городах России, а также в белорусском Гомеле 140 тысяч бегунов приняли участие в «СберПрайм Зеленом Марафоне», сообщает пресс-служба компании. Еще 150 тысяч человек пришли поболеть за участников. В этом году забег состоялся уже в 12-й раз. Спортсмены соревновались на дистанциях от 4,2 до 21,1 км.

В Москве участники стартовали и финишировали на Васильевском спуске возле Кремля. В программу вошли забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км и 21,1 км, скандинавская ходьба на 4,2 км и командный забег на 4,2 км.

«В этот замечательный день мы бежим не только ради спортивных результатов, мы бежим, как всегда, с большим смыслом. В этом году Сбер собирает благотворительные средства на помощь детям, которым нужна поддержка, в том числе детям на новых и приграничных территориях», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, вместе с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» было собрано более 30 млн рублей пожертвований, и Сбер удвоит собранную сумму.

«Каждый наш шаг сегодня — это подарок детям. Своим примером, своим участием мы должны вдохновить множество других людей участвовать в подобного рода акциях, которые не только оздоравливают и сплачивают, но и помогают в очень важный момент детям, которым мы с вами дарим надежду на лучшее будущее», — заключил глава Сбера.

Участники марафона по всей стране переводили добровольные пожертвования в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе. Сбор средств под эгидой «Зеленого марафона» продолжается.

В забеге в столице участвовали многие известные люди, в том числе летчик-космонавт, Герой России Анна Кикина и атлет с пересаженным сердцем Валентин Ткачев. Оба выбрали дистанцию 10 км. «Зеленый марафон» также преодолели фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, олимпийская чемпионка в прыжках длину Татьяна Лебедева, олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира по фитнесу, заслуженный мастер спорта Дмитрий Яшанькин, заслуженный мастер спорта по плаванию Евгений Рылов; заслуженный мастер спорта в лыжных гонках, серебряный призер олимпиады Александр Панжинский.

В других регионах также прошли забеги на различные дистанции — от 1 км до 10 км для взрослых, а также забеги и активности для детей. Соревнования среди самых маленьких участников до года в «Забеге в ползунках» прошли в Уфе, Тюмени и Йошкар-Оле. В Иваново состоялся традиционный забег невест. Девушки в свадебных платьях преодолели дистанцию в 420 метров. А в Волгограде бежали четырехлапые — 10 собак, подопечных из подшефного приюта, пробежали вместе со спортсменами дистанцию.

Бег и спортивная ходьба возглавили рейтинг самых популярных видов спорта в России, ими занимаются 36% россиян, ведущих активный образ жизни. Такие данные получила СберСтрахование, опросив жителей 37 городов с населением свыше 500 тысяч человек в преддверии благотворительного забега «Зеленый марафон».