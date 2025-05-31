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Патриарх Кирилл похвалил митрополита Варшавского за его роль в укреплении православия

Патриарх Кирилл отметил вклад митрополита всея Польши в укрепление православия
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул значимость многолетних трудов митрополита Варшавского и всей Польши Саввы в возрастании и утверждении православия в Польше. Об этом он написал в поздравительном послании архиепископу в связи с годовщиной его интронизации, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Многолетние ревностные труды Вашего Блаженства, направленные к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова (Еф. 4:12), способствуют возрастанию в вере врученной Вам паствы и утверждению Святого Православия в Польше», — говорится в послании.

Он отметил, что митрополит Савва, будучи одним из старейших предстоятелей поместных православных Церквей, пользуется высоким духовным авторитетом во всём православном мире.

Кроме того, патриарх пожелал митрополиту здоровья, «радости о Господе и Его неоскудевающей помощи в дальнейшем Первосвятительском служении».

В 2019 году Митрополит Варшавский и всей Польши Савва сообщил в письме Константинопольскому патриарху Варфоломею, что Польская православная церковь не признает «новую церковь» Украины.

Ранее Патриарх Кирилл призвал архиереев трудиться «за себя и за того парня».

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