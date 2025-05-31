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Общество
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В Тюмени приставы вызвали должника отремонтировать холодильник

В Тюмени приставы арестовали должника, вызвав его для ремонта холодильника
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Михаил Мордасов/РИА Новости

Житель Тюмени задолжал алименты на содержание дочерей и был пойман приставами, когда приехал чинить холодильник. Об этом сообщает УФССП региона.

45-летний тюменец задолжал своим детям более 100 тысяч рублей. После развода с женой он жил в съемной квартире и скрывался от приставов. Должник занимался ремонтом бытовой техники, чтобы задержать его приставы пошли на хитрость.

Они нашли контактные данные должника на сайте бесплатных объявлений и вызвали его якобы для ремонта сломанного холодильника. Когда мужчина пришел по указанному адресу, в подъезде дома его уже поджидали сотрудники органа принудительного исполнения. Алиментщик был доставлен в суд и арестован на 10 суток.

До этого сообщалось, что в Кузбассе судебный пристав нашла должника по алиментам на сайте знакомств. Мужчина длительное время не платил алименты в пользу двух своих детей, а сотрудникам ФССП не удавалось связаться с гражданином. Приставы нашли должника на сайте знакомств, сотрудница ФСПП пригласила его на свидание в кафе. На встрече она рассказала ему о долге и потенциальном уголовном преследовании. В итоге мужчина погасил долг в полном объеме.

Ранее родители-алиментщики убежали от приставов через чужие огороды, но их все равно задержали.

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