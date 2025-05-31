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Общество
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В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах

С 1 июня в аптеках России будут автоматически блокировать просроченные лекарства
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Shutterstock

С 1 июня на кассах российских аптек начнет действовать система автоматической блокировки продажи просроченных и недоброкачественных лекарств. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, аптеки обязаны перед продажей проверять данные о препаратах в национальной системе маркировки. Если информация о лекарстве отсутствует или оно значится как заблокированное, продажа будет невозможна. Это коснется препаратов с истекшим сроком годности, а также тех, что Минздрав исключил из гражданского оборота из-за нарушений требований законодательства.

Как сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий, благодаря действующей системе уже удалось заблокировать более миллиарда единиц некачественной и контрафактной продукции.

В организации подчеркнули, что новый порядок призван очистить рынок от фальсификата, сделать фармацевтическую отрасль более прозрачной и повысить безопасность для потребителей.

Ранее в России согласовали цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза.

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