Роскачество посоветовало при выборе мороженого обращать внимание на внешний вид

Определить некачественное или испорченное мороженое можно по его внешнему виду. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества.

Покупателям посоветовали для начала внимательно изучать состав перед покупкой. Классическое мороженое должно содержать молочные продукты: молоко не менее 40%, сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. При этом использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается.

Эксперты также обратили внимание на внешний вид продукта. По их словам, неоднородный цвет или льдинки говорят о нарушениях технологии — например, о плохом перемешивании или повторной заморозке. Состояние шоколадной глазури тоже может многое сказать о качестве: белый налет, липкость или крошливость могут указывать на неправильное хранение или сбои при производстве.

На упаковке обязательно должна быть указана жирность: до 7,5% — молочное мороженое, от 8 до 11,5% — сливочное, от 12 до 20% — пломбир. В Роскачестве также пояснили, что наличие стабилизаторов в составе не является поводом для беспокойства — они помогают мороженому сохранять форму и не таять слишком быстро.

Если продукт деформирован, это может быть признаком неправильного хранения или истекающего срока годности, заключили специалисты.

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