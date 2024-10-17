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Врач рассказала, можно ли есть мороженое, когда болит горло

Отоларинголог Марнова: есть мороженое при боли в горле можно

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Мороженое не приводит к боли в горле и может даже облегчить ее. Поэтому врачи не против употребления холодной пищи при боли в горле, если она помогает пациенту, рассказала «Газете.Ru» оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова.

«Само по себе мороженое не приводит к боли в горле, ее вызывают вирусы и бактерии. Есть мороженое во время болезни можно: это не избавит от инфекции, но исследования показывают, что мороженое уменьшает выраженность боли. Большинство испытаний были низкого качества и проводились на небольшой выборке людей, однако в целом врачи не против мороженого при боли в горле. При этом кому-то будет легче от мороженого, а кому-то от чая с медом, нужно ориентироваться на свои ощущения», — рассказала Марнова.

Врач добавила, что мороженое после удаления небных миндалин (тонзиллэктомии) не улучшает исходы операции. В Советском Союзе детям часто давали мороженое после этой операции, чтобы снизить риск кровотечения. Однако недавнее исследование показало, что мороженое не влияет ни на уровень боли, ни на риск кровотечения из послеоперационной раны.

Ранее врач рассказала о признаках «стрептококковой» боли в горле.

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