На Кубани пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей после звонка из «ФСБ»

Пенсионерка из Краснодара поверила в сообщение от бывшего руководителя и осталась без накоплений, отдав мошенникам 7 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Аферисты связались с 63-летней женщиной под видом директора школы, где она ранее работала. Неизвестный сообщил, что ей неправильно начисляли зарплату и следует ждать «звонка из ФСБ».

Псевдосиловик запугал пожилую женщину тем, что с ее счета в банке совершают переводы в недружественную страну и предложил потерпевшей «спасти» накопления. Поверив звонившему, запуганная женщина открыла карту в другом банке, передала ее курьеру и за неделю перевела мошенникам 7 млн рублей. Когда злоумышленники вновь связались с женщиной и предложили продать квартиру, она заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что череповчанин лишился жилья, поверив во взлом «Госуслуг». С мошенниками 62-летний мужчина общался в течение месяца. Аферисты убедили мужчину выставить на продажу квартиру, вырученные 5,5 млн рублей он перевел на указанные преступниками счета.

Ранее пожилая пара из Москвы отдала аферистам более 15 млн рублей, чтобы «обезопасить средства».