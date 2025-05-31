В Воронеже двое в балаклавах ограбили магазин, угрожая ножом кассиру

В Воронеже сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в налете на магазин, грабители угрожали кассиру ножом. Об этом сообщает областное управление МВД.

Разбойное нападение на торговую точку совершили двое молодых мужчин, закрыв лица балаклавами, они ворвались в магазин и, угрожая продавцу-кассиру ножом, потребовали выручку. Забрав деньги, налетчики скрылись.

Задержать грабителей удалось спустя полторы недели. 26-летний и 33-летний местные жители заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Челябинске задержали мужчину, который пытался ограбить торговый павильон. В магазин ворвался агрессивный мужчина с пистолетом. Он потребовал у продавца дневную выручку, но получил отказ и скрылся. 39-летнего подозреваемого в попытке ограбления задержали спустя полтора часа. У ранее судимого челябинца изъят пневматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Забайкалье продавщица не растерялась перед грабителем и сорвала с него маску.