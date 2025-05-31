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В Новороссийске двухлетняя девочка играла с братом и проглотила саморез

В Новороссийске врачи извлекли саморез из желудка ребенка
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Shutterstock

Медики Новороссийской больницы № 1 спасли двухлетнюю девочку с саморезом в желудке. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Двухлетняя девочка играла дома с братом и случайно проглотила саморез, ребенок был доставлен в больницу. В ходе обследования инородное тело обнаружили в желудке, медики опасались, что острый предмет мог проткнуть стенку органа и спровоцировать перитонит.

Саморез извлекли с помощью эндоскопа. Состояние маленькой пациентки не вызывает у врачей опасений, саморез не повредил жизненно важные органы.

До этого сообщалось, что в Татарстане школьник проглотил колпачок от ручки и попал в больницу. Школьник поступил в больницу с пневмонией, в ходе обследования в легком ребенка было обнаружено инородное тело. Выяснилось, что мальчик случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки. Под наркозом инородное тело успешно удалили. Несколько дней маленький пациент находился под медицинским наблюдением, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее любопытный дошкольник проглотил гвоздь и оказался в больнице.

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