На борту лайнера British Airways обнаружили стюарда-стриптизера

Sun: на рейсе British Airways нашли голого стюарда, который танцевал в уборной

На рейсе British Airways обнаружили голого стюарда, который танцевал в уборной самолета. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на очевидцев.

«Коллеги принялись обыскивать самолет, когда он пропал, пока они раздавали еду и напитки на загруженном самолете, направлявшемся в лондонский аэропорт Хитроу из США. Руководитель экипажа был ошеломлен, обнаружив его полностью голым и скачущим в пляске в уборной бизнес-класса», — сообщает издание.

Другие члены экипажа приняли решение переодеть стюарда в пижаму для пассажиров бизнес-класса и заставили его сидеть пристегнутым к креслу на протяжении оставшегося полета. По какой причина стюард устроил голые пляски — неизвестно, но коллеги предположили, что перед полетом мужчина принял наркотики.

Его передали полиции.

До этого британка, устроившая дебош на борту лоукостера Ryanair, избежала тюремного заключения.

Ранее американца сняли с рейса и арестовали после его шутки.