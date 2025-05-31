Стоматолог развеял мифы о «полезных» и «вредных» продуктах для зубов

Все, что мы употребляем в пищу, так или иначе влияет на наше здоровье — с этим тезисом сложно спорить. Но, возможно, польза или вред разных продуктов преувеличивается и является чем-то вроде маркетинговой уловки? В этом вопросе «Газете.Ru» помог разобраться главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко, врач-стоматолог-хирург, ортопед, гнатолог.

По его словам, здоровый рацион — основа здорового образа жизни, хорошего самочувствия, работоспособности. Питание влияет как на весь организм в целом, так и на отдельные органы. И зубы в этом смысле не исключение. Овощи, орехи, зелень, кисломолочные продукты, морепродукты очень полезны для зубов. А сладости, выпечка из белой муки, газированные напитки, кислые продукты — наоборот, несут зубам только вред.

Все логично и понятно, но есть нюансы.

Первый миф — обезжиренные творог и сыр намного полезнее, чем жирные.

«Жиры необходимы организму, без них не усваиваются витамины, нарушается обмен веществ. Влияет нехватка жиров и на состояние десен — они становятся рыхлыми, кровоточат, болят. Поэтому лучше сделать выбор в пользу творога жирностью 5-9% и традиционного сыра, включив их в свой рацион в утреннее или дневное время. Стандартная порция жирного творога с ягодами или сырников из жирного творога на завтрак вреда организму не принесет, только пользу. Плюс, доставят положительные эмоции от вкуса», — объяснил он.

Второй миф — обязательно нужно пить препараты кальция.

«Кальций очень важен для здоровья зубов (и вообще для всего организма), тут спору нет. Но пить препараты кальция нужно с осторожностью. В идеале рекомендовать подобные препараты должен врач, он же и объясняет схему приема. Кальций пьется курсами, между которыми обязательны перерывы! Иначе в организме может возникнуть избыток кальция, что нанесет непоправимый вред», — сказал врач.

Третий миф — если кислые продукты вредны для зубов, их лучше вообще исключить.

«Не стоит этого делать, ведь яблоки, ананас, клюква, черника, голубика помогут нашему организму получить ценные витамины, при этом не нагружая его лишними калориями. После кислой еды рекомендуется почистить зубы или прополоскать рот — таким образом негативное влияние кислоты на эмаль зубов будет нивелировано», — подчеркнул эксперт.

Четвертый миф — никаких перекусов.

«Все ровно наоборот — перекусы нужны. Они помогают поддерживать организм в тонусе и не переедать во время обеда или ужина. Только перекус должен быть правильный. Не сладкие булки и шоколадные конфеты, а, например, небольшая порция творога с ягодами, яблоко или банан с орехами, йогурт. Яблочные или морковные палочки не только утоляют чувство голода, но и чистят зубы от налета», — отметил стоматолог.

Пятый миф — для здоровья зубов лучше полностью исключить из рациона все сладкое.

«Сладости вполне могут присутствовать в рационе, вопрос в их качестве и количестве. Наиболее вредными для зубов являются леденцы, ведь в процессе рассасывания они постоянно соприкасаются с зубами. А шоколадная конфета, которую нужно просто прожевать и проглотить, наносит вреда гораздо меньше», — резюмировал он.

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