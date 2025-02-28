Россиян предупредили, какую угрозу для здоровья несет мебель из ДСП

Химик Дорохов: мебель из ДСП может привести к астме, аллергии и даже раку

Мебель из древесно-стружечной плиты (ДСП) привлекает покупателей своей доступной ценой и широким ассортиментом, однако существует значительная разница в качестве продукции, предлагаемой различными производителями, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Так, недобросовестные производители стремятся сократить затраты, выбирая самые доступные компоненты, среди которых часто оказываются низкосортные смолы с повышенным содержанием формальдегида. Такая экономия на материалах напрямую отражается на безопасности конечного продукта.

«Формальдегид — это канцерогенный газ, вызывающий раздражение слизистых оболочек, головные боли, тошноту и другие неприятные симптомы. Продолжительное воздействие формальдегида может привести к хроническим заболеваниям, таким как астма, аллергия и даже рак. Интенсивность выделения формальдегида может повышаться при увеличении температуры и влажности в помещении. Постоянное пребывание в такой среде может серьезно навредить здоровью, особенно детям, пожилым людям и лицам с ослабленной иммунной системой», — объяснил он.

Для снижения риска воздействия формальдегида рекомендуется следовать нескольким простым правилам.

«При покупке мебели ищите маркировку E0 или E1, указывающую на низкое содержание формальдегида. Регулярно проветривайте помещение, чтобы уменьшить концентрацию газа в воздухе, полезным будет также использование приборов для очистки воздуха. Не размещайте мебель из ДСП вблизи источников тепла, поскольку высокие температуры ускоряют процесс выделения формальдегида. Покрытие открытых участков ДСП лаком или краской также может помочь снизить выделение газа», — резюмировал Дорохов.

Ранее россиянам назвали способы, как распознать подделку ювелирного украшения.