В России почти на четверть сократилось количество вакансий в сфере IT

«Известия»: в России на 18% упало количество вакансий в сфере IT

В России на 18% сократилось количество вакансий в IT-сфере. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные рекрутинговых сервисов.

«В 2025 году количество предложений о работе в разделе «Информационные технологии» сервиса hh.ru резко уменьшилось, однако потребность в опытных IT-специалистах выросла на 72%», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что простых программистов теперь ищут на 27% реже, в настоящее время на одну позицию приходится 10 резюме.

Накануне министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что количество IT-специалистов в России составляет более миллиона человек, однако спрос на них сохраняется. По его словам, за последние пять лет в сфере IT количество работников увеличилось на 50%. Шадаев также отметил, что главная проблема заключается в том, что очень много специалистов начального уровня, так называемых «джунов», однако стране нужны сильные разработчики с опытом работы — «мидлы».

Ранее сообщалось, что в РФ могут ограничить зарубежные облачные сервисы.