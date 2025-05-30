«Ширялись прямо в подъезде»: в Карелии мужчина с пистолетом устроил разборки в многоэтажке

В Петрозаводске мужчину с пистолетом задержали за разборки в подъезде

В Петрозаводске в многоэтажке заметили мужчину, который ходил по лестнице с пистолетом. Об этом сообщает Губернiя Daily со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел на улице Белинского. На кадрах с места заметно, что молодой человек устроил разборки с мужчинами, стоявшими на лестнице. В какой-то момент в его руках можно увидеть пистолет.

На ситуацию обратили внимание жители дома и вызвали полицию. В результате молодого человека задержали.

Известно, что у подозреваемого 2005 года рождения, сотрудники правоохранительных органов изъяли пневматический пистолет. В отношении задержанного составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

По словам жильцов, они нередко видят подобных подозрительных людей, так как в одной из квартир якобы находится притон.

«Бухают, ширялись прямо в подъезде раньше, пока камеры не поставили. Теперь ширяются дома и выходят уже в неадекватном состоянии», – рассказал один из местных жителей.

Другая женщина добавила, что в некоторых случаях посетители пристают к девушкам.

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