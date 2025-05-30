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Общество
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Звук представит собственную сцену на Пикнике Афиши х Сбер

Сервис Звук предложит гостям Пикника Афиши х Сбер лаунж и видеозону
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Пресс-служба компании «Афиша»

Звук станет частью фестиваля Пикник Афиши х Сбер, который пройдет 21 июня в московском Коломенском и 9 августа на петербургском Елагином острове, сообщает пресс-служба музыкального сервиса.

Отмечается, что сервис развернет именную сцену, лаунж-зону и видеопространство для гостей обоих городов.

На сцене сервиса выступят молодые артисты, представляющие ключевые современные жанры: от танцевальной электроники до рэпа. В Москве свои сеты представят Mnogoznaal, Петар Мартич, Лиза Громова, Rozalia, Kill Eva, SP4K, ЛАУД и DOPECLVB, воссоединяющийся спустя 8 лет. Хедлайнером станет GONE.Fludd.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге зрители увидят Mnogoznaal, ЛАУД, Markul и проект тима ищет свет.

В лаунж-зоне Звука гости смогут отдохнуть на удобных пуфах среди гигантских надувных фигур. Каждый посетитель получит бесплатную подписку на сервис сроком на 90 дней без привязки к банковской карте. Для детей предусмотрены фотозоны с маскотом Звушем из раздела Звук Дети.

Кроме того, команда Звука организует видеозону, где каждый сможет снять клип под любимый трек. Также будет доступна зона кастомизации вещей: гости смогут принести предметы для нанесения ярких принтов или получить бандану за подписку на сервис.

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